الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
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خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى
٠٥:٣٣:٤١ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة خطية من فخامة الرئيس فوستان أركانج تواديرا رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، تتعلق بتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الصديقين.
وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم، معالي وزير الطاقة وموارد المياه في جمهورية إفريقيا الوسطى السيد أرنير برتران بيري.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

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الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين رئيس أفريقيا الوسطى رسالة خطية

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