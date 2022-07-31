هذا ما تفعله “الفراولة” بعقلك إذا تناولتها بانتظام

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نصحت دراسة حديثة بضرورة تناول فاكهة الفراولة، خاصة كبار السن، بعدما اكتشفت قدرتها على التقليل من الالتهاب من الدماغ، والحد من فرص الإصابة بمرض الزهايمر.

وثبت أنه لدى البالغين من العمر 65 عامًا فما أكثر، والذين يتناولون الفراولة شكل منتظم، نسبة أقل من بروتينات “تاو” في أدمغتهم، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بمرض مهنك مثل الزهايمر، حال كانت هناك نسبة أكبر، بحسب فريق الدراسة، الذي قاده باحثون في جامعة راش بولاية إلينوي الأمريكية.

والفراولة من أهم مصادر مادة بيلانجونيدين، التي يعتقد أنها من مضادات الالتهابات، ويمكن العثور على هذه المادة أيضًا في التوت والفجل والفاصولياء والبرقوق.

ونشرت الدراسة في دورية “مرض الزهايمر”، وقال الباحثون فيها إنهم بحثوا في حالات 575 مريضًا متوفيًا، بمتوسط أعمار يبلغ 91 عامًا، ولم يكن أحد منهم يعاني من الزهايمر، وفق سكاي نيوز.

واستمرت الدراسة لمدة 20 عامًا قبل وفاة المشاركين، حيث كانوا يدونون في استطلاع سنوي نظامهم الغذائي الذي يتبعونه.

ولوحظ في النتائج أن المجموعات التي تناولت الفراولة كانت لديها نسبة أقل من بروتينيات “تاو”.