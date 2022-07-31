تهديد خطير.. روسيا: قد نستخدم القوة العسكرية بالمحيطات في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، مرسوم إقرار العقيدة البحرية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، مؤكدًا أن القوات البحرية ستتلقى صواريخ زيركون في المستقبل القريب.

وأوضح خلال توقيعه المرسوم أن القيادة في موسكو ستضمن أمن حدود بلادها بكل الأساليب، وستعمل على تعزيز قدرات وعتاد الأسطول العسكري، وأنها تمتلك صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تتطلب أفعالاً جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة بالنسبة لموسكو.

ووفق العقيدة البحرية الروسية الجديدة، فإن موسكو قد تستخدم القوة العسكرية بالمحيطات الدولية حال فشل الوسائل الدبلوماسية، وأن القطب الشمالي منطقة لها أهمية خاصة بالنسبة لروسيا.

كما وصفت وثيقة العقيدة البحرية الروسية الجديدة، الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو بمصادر التهديد الرئيسة للأمن البحري القومي.

فيما كشفت قيادة أركان الجيش الأوكراني، أنها رصدت سفنًا برمائية محملة بالصواريخ و14 سفينة حربية أخرى للقوات الروسية في عرض البحر الأسود.

وأوضحت أن القوات الروسية تنفذ مناورات عسكرية على طول سواحل شبه جزيرة القرم، وأنه كلما غادر المزيد من الناس منطقة دونيتسك الآن سيقل عدد من سيكون لدى الجيش الروسي وقت لقتلهم.

وأكد حاكم سيفاستوبول، أن مقر أسطول البحر الأسود الروسي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، مشيرًا إلى سقوط 6 جرحى في الهجوم على مقر القيادة.

يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأوكراني، أنه أمر بإخلاء منطقة دونيتسك التي تشهد معارك طاحنة في شرق البلاد.