الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية للمواطنين بجامعة الملك فيصل
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لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية للمواطنين بجامعة الملك فيصل

لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية للمواطنين بجامعة الملك فيصل
٠٤:٥٣:٥٨ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك فيصل عن طرح وظائف للمواطنين (إدارية، تقنية، صحية) على نظام العقود لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات التالية:

– طبيب مقيم (للنساء)
– مساعد إداري (للرجال والنساء)
– أخصائي أشعة / أشعة صوتية (للنساء)
– أخصائي سكرتارية طبية (للنساء)
– أخصائي علاقات مرضى (للرجال والنساء)
– فني دعم (للرجال)
– مدير مشروع (للرجال)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة الموارد البشرية
– الطب والجراحة
– الأشعة التشخيصية
– السكرتارية الطبية
– الخدمات الاجتماعية
– علم النفس
– الدعم الفني
– الشبكات
– علوم الحاسب
– أنظمة الاتصالات
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– إدارة المشاريع

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية للمتقدم.
– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/1/2هـ (الساعة 3 عصراً) عن طريق الرابط ( هنا )، ويستمر حتى الأربعاء 1444/1/5هـ (الساعة 3 عصراً).

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الأشعة التشخيصية جامعة الملك فيصل حملة البكالوريوس وظائف إدارية وتقنية

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