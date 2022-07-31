لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية للمواطنين بجامعة الملك فيصل
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك فيصل عن طرح وظائف للمواطنين (إدارية، تقنية، صحية) على نظام العقود لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات التالية:
– طبيب مقيم (للنساء)
– مساعد إداري (للرجال والنساء)
– أخصائي أشعة / أشعة صوتية (للنساء)
– أخصائي سكرتارية طبية (للنساء)
– أخصائي علاقات مرضى (للرجال والنساء)
– فني دعم (للرجال)
– مدير مشروع (للرجال)
التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– إدارة الموارد البشرية
– الطب والجراحة
– الأشعة التشخيصية
– السكرتارية الطبية
– الخدمات الاجتماعية
– علم النفس
– الدعم الفني
– الشبكات
– علوم الحاسب
– أنظمة الاتصالات
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– إدارة المشاريع
الوثائق المطلوبة:
– سيرة ذاتية للمتقدم.
– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.
– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.
– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).
طريقة التقديم:
يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/1/2هـ (الساعة 3 عصراً) عن طريق الرابط ( هنا )، ويستمر حتى الأربعاء 1444/1/5هـ (الساعة 3 عصراً).