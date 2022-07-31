لحملة البكالوريوس.. وظائف إدارية وتقنية للمواطنين بجامعة الملك فيصل

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أعلنت جامعة الملك فيصل عن طرح وظائف للمواطنين (إدارية، تقنية، صحية) على نظام العقود لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات التالية:

– طبيب مقيم (للنساء)

– مساعد إداري (للرجال والنساء)

– أخصائي أشعة / أشعة صوتية (للنساء)

– أخصائي سكرتارية طبية (للنساء)

– أخصائي علاقات مرضى (للرجال والنساء)

– فني دعم (للرجال)

– مدير مشروع (للرجال)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– إدارة الموارد البشرية

– الطب والجراحة

– الأشعة التشخيصية

– السكرتارية الطبية

– الخدمات الاجتماعية

– علم النفس

– الدعم الفني

– الشبكات

– علوم الحاسب

– أنظمة الاتصالات

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– إدارة المشاريع

الوثائق المطلوبة:

– سيرة ذاتية للمتقدم.

– صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

– صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

– صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1444/1/2هـ (الساعة 3 عصراً) عن طريق الرابط ( هنا )، ويستمر حتى الأربعاء 1444/1/5هـ (الساعة 3 عصراً).