“إنفاذ” يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني

تواصل- واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 12 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 1 – 10 أغسطس 2022م.

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريًا ليعرض 11 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد قِمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد البركة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقاراً بمدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا متنوعًا في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

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كما سيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 24 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد آمال الرياض الحضوري الذي يعرض 20 عقارًا متنوعًا بمدينة الرياض، وأخيرًا مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والسراميك والأدوات الصحية، ويقام المزاد بمدينة الرياض؛ ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط: infath.sa/auctions .

ويُعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.