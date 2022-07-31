الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“إنفاذ” يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني
“النقل” و”التحكيم التجاري”: مذكرة تفاهم بهدف تيسير الأعمال وتوعية أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات
صحة العراق: بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا جراء المظاهرات
مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد
وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز
بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور نجم “سهيل” وتأثيراته

أحدث الأخبار

“إنفاذ” يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني

“إنفاذ” يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني
٠٣:٤٠:١٤ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس

أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، عن إقامة 12 مزادًا علنيًا، تتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع عقارات ومنقولات في مختلف مناطق المملكة في الفترة ما بين 1 – 10 أغسطس 2022م.

وتعرض المزادات أكثر من 124 عقارًا تتنوع ما بين أراضٍ تجارية وسكنية وزراعية وفلل سكنية، وعمائر تجارية وسكنية، وتبدأ بمزاد أرباح الذي يقام حضوريًا ليعرض 11 عقارًا بمنطقة الرياض، ومزاد قِمم الحضوري الذي يعرض 8 عقارات بمنطقة الرياض، ومزاد لؤلؤة جدة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمدينة جدة، ومزاد البركة الإلكتروني الذي يعرض 4 عقارات بمحافظة الدوادمي، ومزاد روابي القصيم الإلكتروني الذي يعرض 16 عقاراً بمدينة القصيم، ومزاد جوهرة المدينة الإلكتروني الذي يعرض 5 عقارات بمنطقة المدينة المنورة، ومزاد نسيم الطائف الإلكتروني الذي يعرض عقارًا بمحافظة الطائف، ومزاد أصائل الشمال الإلكتروني الذي يعرض 16 عقارًا متنوعًا في كل من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

اقرأ أيضًا:

“إنفاذ” يشرف على مزاد أساس الاستثمار العلني لبيع 14 عقارًا صناعيًا

كما سيتم عرض مزاد البركة الإلكتروني المكون من 24 عقارًا بمنطقة القصيم، ومزاد آمال الرياض الحضوري الذي يعرض 20 عقارًا متنوعًا بمدينة الرياض، وأخيرًا مزاد على مستودع بلاط أدوات صحية يعرض مجموعة متنوعة من البلاط والسراميك والأدوات الصحية، ويقام المزاد بمدينة الرياض؛ ولمعرفة تفاصيل المزادات وشروط المشاركة يمكن الاطلاع على صفحة المزادات ببوابة المركز من خلال الرابط: infath.sa/auctions .

ويُعد “إنفاذ” بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، بما يسهم في تسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق رضا المستفيدين من الخدمات التي يضطلع المركز بها.

الكلمات الدلالية:
المملكة انفاذ عقارات مزاد علني

مواد ذات صلة

المزيد
«مدني القصيم»: لا إصابات أو وفيات جراء الأمطار

«مدني القصيم»: لا إصابات أو وفيات جراء الأمطار

منذ 7 سنوات
آخر موعد 29 صفر.. «تعليم الرياض» تحث الطلاب على المنافسة في «فطن»

آخر موعد 29 صفر.. «تعليم الرياض» تحث الطلاب على المنافسة في «فطن»

منذ 7 سنوات
«جزائية جدة» تلزم مواطناً بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته

«جزائية جدة» تلزم مواطناً بكتابة تعهد بعدم إيذاء زوجته

منذ 6 سنوات
«العمل»: عقود الاستقدام تضمن للعملاء حق إعادة المبالغ المدفوعة

«العمل»: عقود الاستقدام تضمن للعملاء حق إعادة المبالغ المدفوعة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *