القبض على مواطن في عسير بحوزته 98 كجم من “القات” المخدر

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة عسير، اليوم، من القبض على مواطن، بحوزته 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، خبأها داخل مركبة كان يقودها.

ووفق بيان “الأمن العام”، ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة القبض على مواطن بحوزته 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في وقت سابق، استمرار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.