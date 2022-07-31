الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
القبض على مواطن في عسير بحوزته 98 كجم من “القات” المخدر
“إنفاذ” يعرض 124 عقارًا ومستودعًا للبلاط والرخام بالمزاد العلني
“النقل” و”التحكيم التجاري”: مذكرة تفاهم بهدف تيسير الأعمال وتوعية أصحاب الأعمال ببدائل تسوية المنازعات
صحة العراق: بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا جراء المظاهرات
مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد
وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

أحدث الأخبار

القبض على مواطن في عسير بحوزته 98 كجم من “القات” المخدر

القبض على مواطن في عسير بحوزته 98 كجم من “القات” المخدر
٠٣:٤٢:٢٨ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة عسير، اليوم، من القبض على مواطن، بحوزته 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، خبأها داخل مركبة كان يقودها.

ووفق بيان “الأمن العام”، ألقى مركز الضبط الأمني بالجوة في محافظة سراة عبيدة القبض على مواطن بحوزته 98 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وجرى إيقاف المواطن، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في وقت سابق،  استمرار المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها.

الكلمات الدلالية:
الأمن العام القبض على مواطن شرطة عسير نبات القات المخدر

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تتوعد المنشآت المشغلة لمخالفي نظام الإقامة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»

«التجارة» تتوعد المنشآت المشغلة لمخالفي نظام الإقامة ضمن حملة «وطن بلا مخالف»

منذ 5 سنوات
موجز الصباح| مصادر تكشف تفاصيل اغتيال رجلي أمن بالدمام.. وإنجاز القضايا شرط النقل أو الإجازة للقضاة

موجز الصباح| مصادر تكشف تفاصيل اغتيال رجلي أمن بالدمام.. وإنجاز القضايا شرط النقل أو الإجازة للقضاة

منذ 6 سنوات
تعرَّف على فوائد «التِّينِ» المذكور في القرآن

تعرَّف على فوائد «التِّينِ» المذكور في القرآن

منذ 7 سنوات
شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط مروج للرذيلة عبر مواقع التواصل

شرطة الرياض تكشف تفاصيل ضبط مروج للرذيلة عبر مواقع التواصل

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *