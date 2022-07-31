صحة العراق: بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا جراء المظاهرات

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة العراقية، بقاء 6 حالات قيد العلاج من أصل 125 جريحًا بمظاهرات المنطقة الخضراء.

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه لا توجد حالة طوارئ في ساحة التحرير، والبعثات الدبلوماسية تواصل أعمالها بشكل طبيعي.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أنه تم رفع الكتل الإسمنتية من جسر الجمهورية، وأنه تم نشر قوات أمنية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن.

وأكد أن الأمن العراقي بدأ بفتح الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، لدخول المتظاهرين، وأن الحركة في المنطقة الخضراء طبيعية وكل طرق بغداد مفتوحة.

وبين أن مسؤولية القوات المسلحة تأمين الحماية للمتظاهرين والسفارات في المنطقة الخضراء، حيث تم نشر قوات أمنية إضافية في المنطقة الخضراء لحفظ الأمن.

وأشار إلى أنه أصبح لدى العراق، جهد استخباراتي استباقي لمنع أي طرف من إثارة الفتنة، وأن القطاعات الأمنية العراقية تنسق بفعالية عالية بين أجهزتها، مؤكدًا أن العاصمة بغداد تشهد استقرارًا أمنيًا.

وقبل أيام، اشتعلت أزمة في العراق، عقب اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، معلنين البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، ووصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء وتجاوزوا الحواجز الإسمنتية والبوابات، مستخدمين “جرافة” لفتح الطريق، فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن وزارة الصحة أنها استقبلت أكثر من 125 إصابة من المتظاهرين.

توجه المتظاهرون العراقيون الغاضبون إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى؛ فيما وردت أنباء عن تحرك أمني مكثف من قبل الحكومة العراقية، وتشديد وصل إلى حد إغلاق الطرق، ودعا رئيس الوزراء المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم وعدم التصعيد السياسي لأنه يزيد من التوتر.