مدتها 10 سنوات.. أمريكا تصدر تأشيرات زيارة لمواطني المملكة ابتداء من الغد

تواصل- فريق التحرير

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة، أنها ستصدر، بداية من يوم غد الإثنين، تأشيرات الزيارة (B1/B2) للمواطنين مدتها 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.

جاء ذلك بعد التوصل إلى اتفاق لتمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة من خلال التعاون الوثيق مع حكومة المملكة العربية السعودية وعلى أساس المعاملة بالمثل لتسهيل السياحة والأعمال بين البلدين.

وأوضحت السفارة الأمريكية لدى الرياض،أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه نهاية شهر يناير الماضي.

وبموجب برنامج الإعفاء، يعفى المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ويرغبون في تجديد تأشيراتهم السياحية أو تأشيرات الزيارة التي لم يمض على انتهائها أكثر من ١٢ شهراً ، من إجراء المقابلة الشخصية.