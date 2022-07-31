الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز
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وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز
٠٢:٥٦:٠٤ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

طالب وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية، عن وزير المالية الألماني التأكيد على مطالبته بضرورة بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز.

وفي تصريحات صحفية، أكد زعيم الحزب الديمقراطي الحر أنه يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز.

وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه لهذا السبب ينبغي عدم المضي قدمًا في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن.

فيما طالب رئيس أكبر شركة غاز إقليمية في ألمانيا، مواطني بلاده على الاقتصاد في “الاستحمام” من أجل تقليل استهلاك الطاقة، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 20% من الحرارة مطلوبة لتسخين المياه، لذلك، من الأفضل تقليل وقت الاستحمام والاغتسال وغسل اليدين.

وأعلنت الشبكة الفيدرالية الألمانية للطاقة، أن مخزون الغاز الطبيعي في البلاد لا يكفي لتجاوز فصل الشتاء، مؤكدة ضرورة الحصول على إمدادت الغاز من روسيا في أقرب وقت ممكن.

وأفادت السلطات الألمانية، بأن مخزون مستودعات التخزين يبلغ الآن حوالي 65%، وأن هذه الكميات لا تكفي للمصانع والمنازل خلال الشتاء.

من جانبها، حذرت وزيرة الداخلية الألمانية من احتمال اندلاع احتجاجات عنيفة في البلاد، على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الطاقة، تزامنًا مع نقص الإمدادات، لافتة إلى وجود خطورة من استغلال اليمين المتطرف لنقص الطاقة، وتنظيم احتجاجات واسعة.

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وزير المالية الألماني يطالب بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز

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