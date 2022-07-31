تعليق الدوام الرسمي في العراق.. والمتظاهرون يحوّلون البرلمان لمنطقة شعبية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

علقت الحكومة العراقية الدوام الرسمي من أجل تهدئة الوضع في الشارع، بعد المظاهرات الأخيرة رفضًا لتعيين محمد السوداني رئيسًا للوزراء.

ووجه رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الأحد في جميع مؤسسات الدولة العراقية باستثناء المؤسسات الأمنية.

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وقال الكاظمي، في كلمة وجهها للشعب العراقي والكتل السياسية العراقية “أدعو الجميع إلى العقلانية وتجنب الصدام مع قوى الأمن العراقية”، مشيرًا إلى أنه “يجب أن نتعاون حتى لا ندفع بأنفسنا إلى الهاوية”.

من جانبهم، حول متظاهرو التيار الصدري البرلمان إلى منطقة شعبية، عقب اقتحامهم مبنى البرلمان العراقي في العاصمة بغداد، معلنين البدء في اعتصام مفتوح داخل البرلمان، بحسب قناة الإخبارية.

ووصل المتظاهرون إلى المنطقة الخضراء وتجاوزوا الحواجز الإسمنتية والبوابات، مستخدمين “جرافة” لفتح الطريق، فيما أعلنت وكالة الأنباء العراقية نقلاً عن وزارة الصحة أنها استقبلت أكثر من 60 إصابة من المتظاهرين.

ورأى مراقبون أن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية، هو بمثابة لي أذرع خاصة بعد تسريبات المالكي الأخيرة بحق قوى سياسية عراقية.

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فالكتل التي رشحت السوداني، وبينهم (كرم الخزعلي ونوري المالكي) وهما خصمان للصدر والتيار الصدري الذي حول بغداد أمس إلى ساحة للاعتصامات في قلب البرلمان العراقي.

من هو محمد شياع السوداني

ومحمد شياع السوداني من مواليد العاصمة العراقية بغداد عام 1970، حصل السوداني على شهادة البكالوريوس في العلوم الزراعية من كلية الزراعة جامعة بغداد، وشهادة الماجستير في إدارة المشاريع، وعين في عام 1997 في مديرية زراعة ميسان.

عين في الفترة بين 2010 و2014 وزيرًا لحقوق الإنسان العراقي، ثم وزيرًا للعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة حيدر العبادي، وفي الفترة بين عامي 2014 و2017. وفي عام 2016، تولى منصب وزير الصناعة، وشغل لفترة منصب وزير التجارة بالوكالة.