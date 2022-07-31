الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور نجم “سهيل” وتأثيراته
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بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور نجم “سهيل” وتأثيراته

بالفيديو.. الزعاق يوضح موعد ظهور نجم “سهيل” وتأثيراته
٠٢:٥٢:١٩ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، أن الرطوبة سائدة على المناطق الساحلية، وهذا أمر طبيعي، وعلى المناطق الداخلية، وهذا أمر نادر.

وأرجع الزعاق السبب إلى وجود الرياح الجنوبية الرطبة، التي تهب من المسطحات المائية، وكذلك السحب العاكسة، أو السحب الكاتمة، كما يسميها العامة، لأنها تكتم الأجواء.

وفي الوقت نفسه، أفاد الزعاق أن الأمطار تكثر خلال البومين القادمين على مناطق متفرقة من المملكة، وهي ملطفة للجو، لكنها مضرة للتمر ومفسدة للأرض، لأن الأرض حارة والأمطار رطبة، مما يسبب كثرة “الدود”.

ولفت الزعاق إلى أن المطر خلال هذه الأيام هو أمر مستغرب، لكنه ليس نادرًا، ويكون المطر طبيعًيا حال ظهور نجم سهيل، كما يقول القدماء: “إذا دخل سهيل، لا تأمن السيل”.

وقال الباحث الفلكي: “20 يوم تفصلنا عن سهيل، فيوم السبت الموافق 22 من محرم ،20 من أغسطس المقبل، هو أول أيامه.

الكلمات الدلالية:
الامطار حالة الطقس خالد الزعاق مناطق المملكة نجم سهيل

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