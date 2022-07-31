الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
المنصة الوطنية للعمل الخيري تطلق خدمة التبرع بالدم
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المنصة الوطنية للعمل الخيري تطلق خدمة التبرع بالدم

المنصة الوطنية للعمل الخيري تطلق خدمة التبرع بالدم
٠٢:٣٤:٣٢ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) خدمة التبرع بالدم، بالشراكة مع وزارة الصحة؛ لربط المتبرعين مع بنوك الدم وفقًا لاحتياجها، وإتاحة حجز المواعيد بسرعة وسهولة عبر موقع وتطبيق المنصة.

وتهدف الخدمة في مراحلها القادمة إلى تطوير وتوسعة عمليات ربط المتبرعين بالحالات ذات الاحتياج، امتداداً لدعم منصة إحسان لقطاع العمل الخيري بمختلف مجالاته باعتبارها مظلة تغطي قطاع العمل الخيري بشمولية.

ويعد المجال الصحي أحد المجالات الأساسية المدعومة، ويمكن للمتبرع استعراض مراكز التبرع بالدم على صفحة الخدمة عبر موقع المنصة، واختيار المركز المناسب وتعبئة النموذج لحجز الموعد.

ويأتي إطلاق الخدمة في إطار تنويع خدمات منصة إحسان، حيث تعد أول خدمة في المنصة تتيح التبرع غير المالي، الأمر الذي يجعلها خدمة استثنائية ترتكز على قيمتها المعنوية التي تمكن الفرد من عملية التبرع بالدم لإنقاذ مزيد من الأرواح، إلى جانب قيمتها الاجتماعية النبيلة في تقديم الدعم للمجال الصحي.

يشار إلى أن منصة إحسان انطلقت بأمر سامٍ؛ لتمكين قطاع العمل الخيري رقمياً وتعظيم أثره، وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، بإشراف لجنة إشرافية مكونة من 12 جهة حكومية، تعمل على التحقق من سير عمل المنصة وفق حوكمة عالية.

أسهم ذلك في تيسير وصول التبرعات إلى أكثر من 4.8 ملايين مستفيد خلال 17 شهرًا من انطلاقها عبر إجمالي تبرعات تخطت مليارين و500 مليون ريال.

تصميم انفوجرافيك بمقاس شاشة الجوال أعلى اليمين: شعار منصة إحسان باللون الأخضر أعلى اليسار: شريط برتقالي مكتوب بداخله (جديد) أسفل شعار منصة إحسان مكتوب بخط أخضر عريض: (برنامج التبرع بالدم.. لمساعدة الحالات الصحية والمساهمة في حفظ حياة المرضى) في منتصف التصميم مكتوب بخط أخضر عريض: (خطوات التبرع) ١- سجل دخولك إلى المنصة ٢- من قائمة برامجنا اختر التبرع بالدم ٣- اختر بنك الدم المراد التبرع له ٤- أكمل البيانات المطلوبة لحجز موعد في الجزء السفلي من التصميم مكتوب بخط أزرق عريض: (الشروط) - أن يكون المتبرع بصحة جيدة ولا يعاني من أمراض معدية - أن يكون عمر المتبرع من 18-65 سنة - ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كجم - ألا تزيد درجة حرارة المتبرع عن 37 درجة مئوية

الكلمات الدلالية:
المنصة الوطنية للعمل الخيري بنوك الدم خدمة التبرع بالدم منصة إحسان وزارة الصحة

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