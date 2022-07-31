الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة
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اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة

اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة
٠٢:٣١:٢٧ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير
حذّرت هيئة الغذاء والدواء من إساءة استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، قائلة إنها قد تؤدى إلى الوفاة.
وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسايها على “تويتر”، أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير مدونة على عبوته، اتباعها يجنبك سوء استخدامها وحدوث الضرر.
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وقالت الهيئة، إن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون عبارة عن مسحوق جاف مثل “الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير”، حيث تحتوي هذه الأغذية على تركيزات عالية من “البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة كل منها حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره”.
وأكدت أن طريقة التناول السليمة تكون عبر اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة عليها مع مراعاة التحذيرات حال وجودها على المنتج.
ونبهت لمخاطر الاستهلاك غير السليمة لتلك المنتجات، كأن يتم تناولها دون إضافة الماء إليها ما قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل الاختناق وقد تصل للوفاة، لا قدر الله.

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الاغذية الجافة الاغذية الصناعية الغذاء والدواء مخاطر الاغذية الجافة

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