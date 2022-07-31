اختناق ثم وفاة.. “الغذاء والدواء” تحذّر من إساءة استهلاك الأغذية الجافة

تواصل- فريق التحرير

حذّرت هيئة الغذاء والدواء من إساءة استهلاك الأغذية الجافة على شكل مسحوق، قائلة إنها قد تؤدى إلى الوفاة.

وأوضحت الهيئة، في إنفوجراف عبر حسايها على “تويتر”، أن لكل منتج غذائي على شكل مسحوق طريقة تحضير مدونة على عبوته، اتباعها يجنبك سوء استخدامها وحدوث الضرر.

اقرأ أيضًا:

وقالت الهيئة، إن المساحيق الغذائية الجافة هي الأغذية التي تكون عبارة عن مسحوق جاف مثل “الحليب الخام، مكملات البروتينات، والعصائر سريعة التحضير”، حيث تحتوي هذه الأغذية على تركيزات عالية من “البروتين والمحليات الصناعية والفيتامينات والمعادن والمغذيات والمواد الفعالة كل منها حسب طبيعة المنتج وآلية تحضيره”.

وأكدت أن طريقة التناول السليمة تكون عبر اتباع إرشادات وطريقة التحضير المدونة عليها مع مراعاة التحذيرات حال وجودها على المنتج.

ونبهت لمخاطر الاستهلاك غير السليمة لتلك المنتجات، كأن يتم تناولها دون إضافة الماء إليها ما قد يسبب العديد من المشكلات الصحية، مثل الاختناق وقد تصل للوفاة، لا قدر الله.