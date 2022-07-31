الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
280 ألف حاج يصلون المدينة المنورة
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280 ألف حاج يصلون المدينة المنورة

280 ألف حاج يصلون المدينة المنورة
٠١:٢٣:٤٦ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس

وصل إلى المدينة المنورة أمس 10535 حاجًا من عدة جنسيات، ليبلغ إجمالي الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد الحج 280554 حاجًا .

وأوضحت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 267911 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات بعد أدائهم مناسك الحج, فيما استقبل مركز حجاج البر 8165 حاجاً، في حين وصل 4369 حاجاً إلى المدينة المنورة عبر رحلات قطار الحرمين السريع.

وبيّنت الإحصائية مغادرة 11924 حاجاً المدينة المنورة أمس عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي ومركز مراقبة التفويج البري ومركز حجاج البر، بينما بلغ إجمالي الحجاج الذين غادروا المدينة المنورة إلى أوطانهم خلال موسم ما بعد الحج عبر كافة المنافذ 205830 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 74724 حاجاً مساء أمس .

وتضمنت أعمال وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة خلال موسم حج هذا العام تنفيذ 967 زيارة ميدانية لتقييم مساكن الحجاج في المدينة المنورة، في حين بلغ إجمالي حالات التفويج على السكن التي تم مباشرتها 2626 عملية تفويج منذ بدء الموسم، بينما بلغ عدد الحجاج الذين تم إرشادهم في مختلف مواقع الخدمة 1169 حاجاً، بالإضافة إلى تنفيذ 56 زيارةً لتفقد الحالة الصحية لحجاجٍ منومين في مستشفيات المدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج، وتنفيذ 413 زيارةً ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات للحجاج في مختلف محاور الخدمة .

الكلمات الدلالية:
الحجاج المدينة المنورة ضيوف الرحمن موسم الحج

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