الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم
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فرص

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم

لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم
١٢:٤٨:٠٢ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

* المسمى الوظيفي:

– مدير سلسلة التوريد.

* المؤهلات والخبرات:

1 – بكالوريوس / ماجستير في موضوع ذي صلة.

2 – إتقان اللغة الإنجليزية للتواصل مع المتطلبات القانونية أمر ضروري.

3 –  مطلوب 9 سنوات من الخبرة في مؤسسات المشتريات والتي لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة المطبقة في إدارة لغة فئة المشتريات.

* المسؤوليات الوظيفية:

1 – الاتصال بسلسلة التوريد لضمان تسليم البضائع والخدمات دون تأخير.

2 – الشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم الإنفاق وتطوير وتنفيذ خطط الفئات الإستراتيجية.

3 – تطبيق منهجيات إدارة التوريد والموردين ، وقيادة فرق متعددة الوظائف، وتنفيذ مشاريع مصادر متعددة في مجموعة من السلع والمواد والخدمات.

4 – تنفيذ استراتيجيات الفئات من خلال مبادرات التوريد وإدارة الموردين لتوليد القيمة وتحقيق أهداف الشراء.

5 – صياغة العقود لتتماشى مع الأنشطة التجارية ؛ مثل إدارة الإنشاءات والمرافق.

6 – بناء علاقات تجارية قوية مع الموردين وتحديد الفرص لتوسيع هذه العلاقات.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)

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العلوم والتقنية جامعة الملك عبد الله حملة البكالوريوس وظائف شاغرة

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