لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم
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أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :
* المسمى الوظيفي:
– مدير سلسلة التوريد.
* المؤهلات والخبرات:
1 – بكالوريوس / ماجستير في موضوع ذي صلة.
2 – إتقان اللغة الإنجليزية للتواصل مع المتطلبات القانونية أمر ضروري.
3 – مطلوب 9 سنوات من الخبرة في مؤسسات المشتريات والتي لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة المطبقة في إدارة لغة فئة المشتريات.
* المسؤوليات الوظيفية:
1 – الاتصال بسلسلة التوريد لضمان تسليم البضائع والخدمات دون تأخير.
2 – الشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم الإنفاق وتطوير وتنفيذ خطط الفئات الإستراتيجية.
3 – تطبيق منهجيات إدارة التوريد والموردين ، وقيادة فرق متعددة الوظائف، وتنفيذ مشاريع مصادر متعددة في مجموعة من السلع والمواد والخدمات.
4 – تنفيذ استراتيجيات الفئات من خلال مبادرات التوريد وإدارة الموردين لتوليد القيمة وتحقيق أهداف الشراء.
5 – صياغة العقود لتتماشى مع الأنشطة التجارية ؛ مثل إدارة الإنشاءات والمرافق.
6 – بناء علاقات تجارية قوية مع الموردين وتحديد الفرص لتوسيع هذه العلاقات.
* التقديم:
– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:
– رابط التقديم : (اضغط هنا)