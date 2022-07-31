لحملة البكالوريوس.. وظائف شاغرة في جامعة الملك عبد الله للعلوم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست” توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل و الشروط الوظيفية أدناه :

* المسمى الوظيفي:

– مدير سلسلة التوريد.

* المؤهلات والخبرات:

1 – بكالوريوس / ماجستير في موضوع ذي صلة.

2 – إتقان اللغة الإنجليزية للتواصل مع المتطلبات القانونية أمر ضروري.

3 – مطلوب 9 سنوات من الخبرة في مؤسسات المشتريات والتي لا تقل عن 4 سنوات من الخبرة المطبقة في إدارة لغة فئة المشتريات.

* المسؤوليات الوظيفية:

1 – الاتصال بسلسلة التوريد لضمان تسليم البضائع والخدمات دون تأخير.

2 – الشراكة مع العملاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين لتقييم الإنفاق وتطوير وتنفيذ خطط الفئات الإستراتيجية.

3 – تطبيق منهجيات إدارة التوريد والموردين ، وقيادة فرق متعددة الوظائف، وتنفيذ مشاريع مصادر متعددة في مجموعة من السلع والمواد والخدمات.

4 – تنفيذ استراتيجيات الفئات من خلال مبادرات التوريد وإدارة الموردين لتوليد القيمة وتحقيق أهداف الشراء.

5 – صياغة العقود لتتماشى مع الأنشطة التجارية ؛ مثل إدارة الإنشاءات والمرافق.

6 – بناء علاقات تجارية قوية مع الموردين وتحديد الفرص لتوسيع هذه العلاقات.

* التقديم:

– للاطلاع على المهام الوظيفية و بقية الشروط و المتطلبات و التقديم عبر بوابة التوظيف الرسمية:

– رابط التقديم : (اضغط هنا)