اليوم..”الصحة” تُعلن تسجيل 223 إصابة بكورونا وشفاء 445 حالة

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، في الإحصائية اليومية لعرض آخر مستجدات فيروس كورونا من حيث الإصابات والوفيات والتعافي، أنها سجلت 223 إصابة جديدة بالفيروس، فيما رصدت تعافي 445 حالات، وحالة وفاة واحدة.

وحسب إحصاء الصحة اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 809,672 حالة، من بينها 5,132 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 127 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.

فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 795,289 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9,251 حالة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.