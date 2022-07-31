الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال
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تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال

تعرف على أسعار العملات الأجنبية اليوم مقابل الريال
١٢:٣٩:٢٧ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نرصد أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 30 من يوليو، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 3.8237

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.0209

دينار بحريني 9.9469

دينار كويتي 12.2289

ريال عماني 9.7390

ريال قطري 1.0297

جنية إسترليني 4.5634

فرنك سويسري 3.9374

وفي سياق متصل، سجل مؤشر الدولار أسوأ أداء شهري في عام، أمس السبت، في ظل توقعات بمزيد من الهبوط، وهبط الدولار لـ 105.89 وهو أدنى المستويات في 3 أسابيع.

وارتفع اليورو مقابل الدولار، وكذلك استعاد الين عافيته، فيما سجل الدولار أكبر انخفاض شهري منذ يوليو 2020 أمام الين مع التراجع لمستوى 133.42.

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