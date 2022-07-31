الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“أرامكو” تُعلن أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر أغسطس
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اقتصادية

“أرامكو” تُعلن أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر أغسطس

“أرامكو” تُعلن أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر أغسطس
١٢:٣٧:٣٢ م، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو”، اليوم، أسعار عقود البروبان والبيوتان لشهر أغسطس المقبل، وخفضت الشركة أسعار عقود البروبان إلى 670 دولارا للطن، بانخفاض قدره 55 دولارا للطن مقارنة بأسعار شهر يوليو 2022.

وفي يوليو الجاري، أعلنت أرامكو خفض أسعار عقود البروبان والبيوتان إلى 725 دولارا للطن، بانخفاض قدره 25 دولار للطن مقارنة بأسعار شهر يونيو 2022، حسب “Investing”.

ويستخدم غاز البترول المسال (البوتان والبروبان) أساساً لأغراض التدفئة في التطبيقات المنزلية، ووقود النقل، وكماده وسيطة في قطاع البتروكيميائيات.

وتنتج أرامكو البيوتان والبروبان في معامل معالجة وتجزئة الغاز الطبيعي الأساسية للشركة في ثلاث مناطق جغرافية الجبيل والغوار والمنطقة الغربية.

حيث تنشئ أرامكو هذه المرافق في مواقع استراتيجية بالقرب من حقولها لتقليل تكاليف نقل الغاز وضغطه في خطوط الأنابيب، فضلاً عن تقليل الوقت المستغرق في إيصال منتجات الغاز إلى الأسواق.

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أسعار عقود البروبان والبيوتان خطوط الأنابيب شركة أرامكو غاز البترول المسال

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