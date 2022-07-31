الرئيس الروسي: القوات البحرية ستتلقى هذا السلاح الخطير قريبًا

تواصل – فريق التحرير:

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات البحرية ستتلقى صواريخ زيركون في المستقبل القريب.

وأوضح خلال توقيعه مرسوم إقرار العقيدة البحرية وميثاق الأسطول العسكري الروسي، مؤكدًا أن القيادة في موسكو ستضمن أمن حدود بلادها بكل الأساليب.

وأكد أن بلاده تعمل على تعزيز قدرات وعتاد الأسطول العسكري، وأنها تمتلك صواريخ بحرية لا مثيل لها في العالم، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تتطلب أفعالاً جبارة والبحرية الروسية دعامة كبيرة بالنسبة لموسكو.

في الوقت نفسه، أفاد حاكم مدينة سيفاستوبل بإصابة 6 في استهداف مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وكشف المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود، أن طائرة مسيرة يدوية الصنع تحمل عبوة ناسفة قصفت مقر الأسطول في سيفاستوبل، مؤكدًا أن الانفجار لم يكن قويًا، وأنه أسفر عن إصابة 6 أشخاص إثر تطاير شظايا الزجاج.

من ناحية أخرى، أكد الجيش الأوكراني، أن اتهام روسيا لكييف باستهداف أسطول البحر الأسود الروسي، هو استفزاز صريح ومتابعة لسياسة الأكاذيب الروسية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الاستخبارات البريطانية، أن روسيا أطلقت ما لا يقل عن 20 صاروخًا من الأراضي البيلاروسية على شمال أوكرانيا قبل 3 أيام.