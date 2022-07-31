عبر نظام جدارة.. 8 خطوات للتقديم على وظائف “التعليم” بنظام التعاقد

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عبر نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم التقديم على 11 ألفًا و547 وظيفة تعليمية بنظام التعاقد الرسمي، وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة “معلم ممارس” للعام الدراسي 1444هــ، وذلك عبر نظام جدارة الإلكتروني.

يمكنك التقديم من خلال نظام جدارة عبر هذه الخطوات:

1- الدخول على منصة جدارة.

2- تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد وكود التحقق.

3- اختيار عبارة أرغب بالتقديم على وظائف جدارة.

4- إدخال البيانات.

5- تحديد الوظيفة.

6- قراءة الشروط.

7- إدخال البيانات وإرفاق الأوراق المطلوبة.

8- تسجيل الطلب.

هدف مسابقة الـ 11 ألف وظيفة

وتأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعًا لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

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مواعيد التقديم لمسابقة الـ 11 ألف معلم

وسيُفتح باب التقديم اليوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحًا من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

التخصصات المطلوبة والإدارات التعليمية المستهدفة

وتشمل التخصصات المطلوبة ما يلي (الرياضيات، إدارة الأعمال، اللغة الإنجليزية، الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والمهارات الرقمية)، أما الإدارات التعليمية المستهدفة فهي كالتالي: الرياض – الزلفي – المجمعة – العلا – محايل عسير – المخواة – حفر الباطن – عفيف – شقراء – ظهران الجنوب – شرورة – تبوك – حائل – بيشة – المدينة المنورة – جازان –المنطقة الشرقية – الدوادمي – رجال ألمع – القنفذة – الغاط – عسير – الأفلاج – الجوف – الحوطة والحريق – الخرج – الرس – سراة عبيدة – الحدود الشمالية – القريات – المذنب – الطائف – البكيرية – الباحة – صبيا – القويعية – الليث – مكة المكرمة – الأحساء – وادي الدواسر – القصيم – نجران – النماص – ينبع – المهد.

شروط التقديم

يشترط حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، وتحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وكذلك انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين).