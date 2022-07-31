الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بسبب الأمطار.. هاشتاق “حفر الباطن” يتصدر الترند على “تويتر”
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بسبب الأمطار.. هاشتاق “حفر الباطن” يتصدر الترند على “تويتر”

بسبب الأمطار.. هاشتاق “حفر الباطن” يتصدر الترند على “تويتر”
١١:٥٩:٥٨ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

تصدر هاشتاق “حفر الباطن” الترند على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في المملكة، وذلك بسبب كميات الأمطار الغزيرة التي تساقطت على المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقوا من خلالها هطول أمطار الخير على أحياء الوايليه بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

ومع اتساع الحالة المطرية الصيفية شمالاً، سجلت حفر الباطن، أول أمس، أعلى درجات حرارة في المملكة بـ45 درجة مئوية.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق، حيث أنشأوا غرفًا للمشاركة والتعليقات على كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت على حفر الباطن، معربين عن سعادتهم وفرحتهم بأمطار الخير سائلين الله تعالى أن يجعلها فاتحة خير وبركة ونماء.

في الوقت نفسه، نبه الدفاع المدني أنه بناء على توقعات المركز الوطني للأرصاد، إلى هطول أمطار غزيرة على عدد من المناطق حتى المساء.

وأوضح أنه ينبه على أمطار رعدية على منطقة الرياض وأنه يحذر من الاقتراب للأودية والشعاب، مشيرًا في تنبيه متقدم على أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان وعسير ونجران حتى الساعة 8 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الساحلية.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد حالة الطقس حفر الباطن

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