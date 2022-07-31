بعد منع إعلانات “يوتيوب” المخالفة.. وسائل لحماية الشباب من مخاطر المنصات الرقمية

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أشاد متخصصون تقنيون وكتاب، بقرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مطالبة منصة “يوتيوب”، إزالة هذه الإعلانات المخالفة.

فيما اتخذ “يوتيوب”إجراءات فوريّة لإيقاف الجهات المسيئة التي تخالف سياسات الإعلانات على المنصة، معلنة أنه سيتم وضع قيود على الإعلانات غير المقبولة بهدف حماية مجتمع يوتيوب في المنطقة، سواء من المستخدمين، أو صانعي المحتوى، أو المعلنين.

وسائل الحماية

وأوضح متخصصون في الأمن السيبراني طرقًا ووسائل لحماية الشباب والأطفال والمراهقين من مخاطر المنصات الرقمية، والإعلانات المسيئة، معتبرين أن هناك استهدافًا لشباب المملكة.

وأشار المختصون إلى وجود طرق آمنة لحماية الشباب من مخاطر إعلانات المنصات الرقمية، وخاصة “يوتيوب”، وحسب صحيفة “البلاد” قال الأستاذ المشارك في الأمن السيبراني والبيانات الضخمة بجامعة الطائف، الدكتور سلطان سعد الشمراني، إن الإعلانات أصبحت موجودة في أغلب البرامج عبر “يوتيوب”، ولكن للأسف الكثير منها غير مناسب.

ونصح الشمراني أن يستخدم الآباء ميزة لدى “جوجل”، وهي وضع محتوى يناسب الأطفال من ضمن الخيارات الموجودة على محرك البحث، كما أن هناك ميزة أخرى في يوتيوب، وهي الاشتراك في يوتيوب بريميم لحجب جميع الإعلانات مقابل اشتراك رمزي شهريًا، وهذه بعض الطرق التقنية المفيدة للأطفال والكبار”.

من جانبه، لفت الخبير التقني أسامة عصام الدين، إلى وجود عدة طرق للتخلص من الإعلانات المسيئة، ففكرة الاشتراك في بعض التطبيقات التي تخلو من الإعلانات تعتبر حلاً غير متاح للجميع، لذلك هناك خطوات قد تكون مفيدة لتجنب ظهور الإعلانات المسيئة، فعلى سبيل المثال منصة يوتيوب كيدز تعتبر خياراً آمناً جدًا للأطفال، وحسب “جوجل” فإن الإعلانات التي تظهر في هذا التطبيق تعتبر مناسبة للأطفال، وهناك تطبيقات AdBlock وهو مانع لظهور الإعلانات ويمكن تحميله على الأجهزة الذكية والجوالات ويمنع الإعلانات بنسبة 90%.

استهداف الشباب

وفي سياق متصل، أشارت الكاتبة ميسون أبو بكر، إلى أن لكل دولة قيمها التي تبني عليها سياساتها، فالمملكة تمضي وفق نهج ذي رسالة نبيلة بعيدة عن الإسفاف، وتلتزم بذلك كل المؤسسات، كما أنها تحترم قيم الدول الأخرى، وينبغي أن تحترم قيمها المجتمعية.

وتابعت: “لذلك تحرص هيئة الإعلام المرئي والمسموع على ضبط المنصات الرقمية، وجاء طلبها الأخير من منصة يوتيوب بإزالة الاعلانات المخالفة في إطار حماية المجتمع من الإعلانات المسيئة، إذ أوضح بيان الهيئة أنه من واقع شراكة المجتمع في حماية القيم تهيب بالمجتمع بضرورة التبليغ عن مخالفات المحتوى الإعلامي.

معتبرة أن ما قامت به خطوة مهمة بعد انتشار المحتوى السخيف والهابط الذي يدل على الكثير من الانحلال الخلقي والاستهتار لكثير من المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تم الترويج له بما يخدم مصالح شركات معينة ليصبح ظاهرة عالمية تسيء للأطفال والشباب.

بينما وصف الكاتب محمد الرشيدي، البيان الصادر من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بأنه “مهم وشجاع”، كون تنظيم المحتوى الإعلاني على وسائل التواصل الاجتماعي لا يعتبر أمراً ثانوياً أو حرية شخصية، إنما تنظيم ضروري لتنمية الجوانب الإيجابية في المجتمع، وحماية الأفراد خصوصًا صغار السن، الذين يعتبرون جيل المستقبل.

وقال الرشيدي، إن الدول المتقدمة لا تتوقف عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد أية وسيلة إعلامية تمثل ضرراً لها، وهذا هو الحل الصحيح.

مضيفًا: “لقد شاهدنا وتابعنا دولا أوروبية اتخذت إجراءات لحجب التطبيقات المخالفة والتي يتضرر منها أفراد المجتمع ولها عواقب وخيمة في المستقبل”، مشيرًا إلى أن يوتيوب وغيره من التطبيقات الكبيرة تأخذ تحذيرات الدول بمحمل الجد، لكي لا تفقد المتابعين، خصوصًا أن السوق السعودي من أكبر الأسواق المستهدفة.