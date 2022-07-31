اقتصاد المملكة ينمو 11.8% خلال الربع الثاني من 2022

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8% خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأوضحت -حسب “الاقتصادية”- أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وكان صندوق النقد الدولي، قد توقع أن يسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم.

كما ارتفعت الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج بقيمة 56.3 مليار ريال، وكذلك ارتفع عدد الشركات التقنية المالية بنسبة 37%، حسبما أعلن البنك المركزي.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في أسعار الذهب بالمملكة، تزامنًا مع تحقيقه أفضل مكاسب أسبوعية، عالميًا، منذ 5 أشهر.

وكشف التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي في تقريره السنوي ، توقعاته بأن يُسجل اقتصاد المملكة نسبة نمو تصل إلى 7.6% هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصاديات العالم التي تشمل، “الاقتصاديات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”.

وتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو غير النفطي في المملكة إلى 4.2%، وزيادة فائض الحساب الجاري إلى 17.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك احتواء التضخم الكلي عند 2.8% في المتوسط.

فيما أصدر البنك المركزي “ساما”، النشرة الإحصائية الشهرية، التي أظهرت ارتفاع قيمة الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج خلال شهر يونيو، بقيمة 56.3 مليار ريال متجاوزة 1750 مليار ريال، ومقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، ارتفعت الأصول الاحتياطية بقيمة 70.2 مليار ريال وبنسبة 4%.

أيضا ارتفع الاحتياطي النقدي للمملكة لدى صندوق النقد الدولي إلى 14.54 مليار ريال بنهاية يونيو، مقابل 14.35 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له بما يعادل 54 مليون ريال.

أكد محافظ البنك المركزي، الدكتور فهد المبارك، أن عدد شركات التقنية المالية في المملكة سجل نموًا 37% بنهاية العام الماضي 2021، لافتًا إلى أن 12 شركة تقنية مالية جديدة دخلت القطاع، وستعمل على تقديم منتجات مبتكرة وحلول مطورة.