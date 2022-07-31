مهارة تفوق الوصف.. طيار مواطن يتفادى الرصد من قبل المنظومات المعادية بهذه الطريقة

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مهارة أحد الطيارين من أبناء المملكة في تفادي الرصد من قبل المنظومات المعادية.

وأوضح الفيديو الذي نشره موقع الدفاع والتقنيات العسكرية على حسابه في “تويتر”، كيف حلق الطيار بطائرته الضخمة بشكل منخفض يكاد يلامس سطح البحر، وذلك تفاديًا للرصد من قبل المنظومات المعادية كإجراء احترازي أثناء نقل جنود المملكة والإمدادات لمدينة عدن اليمنية في 2015م.

وأشار الموقع العسكري، إلى أن كتيبة الرعب السعودية من طراز الأباتشي تتمتع بأنظمة حماية حساسة ذات فاعلية كبيرة ومضادة للصواريخ، وتعقب الموجه بالليزر والصواريخ الحرارية، وأنها تصنف في العالم ضمن أفضل وأدق الأسلحة الهجومية التي تستخدم في الحروب.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي، ارتكبت 277 خرقًا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيدًا من رجال الجيش اليمني وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة.

وأضاف أنه من بين مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها الجيش اليمني وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار، وأن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى نشاط الجماعة الحوثية في عمليات استحداث مواقع ومدفعية وعيارات ومدفعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.