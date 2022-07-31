الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مهارة تفوق الوصف.. طيار مواطن يتفادى الرصد من قبل المنظومات المعادية بهذه الطريقة
توظيف 10 آلاف مواطن في 3 أشهر ضمن 5 قطاعات
اقتصاد المملكة ينمو 11.8% خلال الربع الثاني من 2022
لتحويل الأموال بطرق غير مشروعة.. شرطة المدينة تقبض على مقيم ومخالف لنظام أمن الحدود
“الصحة”: 4 نصائح مهمة للسفر وتحضير الحقائب
عبر “أبشر”.. “المرور”: مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني يبدأ اليوم

أحدث الأخبار

مهارة تفوق الوصف.. طيار مواطن يتفادى الرصد من قبل المنظومات المعادية بهذه الطريقة

مهارة تفوق الوصف.. طيار مواطن يتفادى الرصد من قبل المنظومات المعادية بهذه الطريقة
١٠:٥٨:٠٨ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مهارة أحد الطيارين من أبناء المملكة في تفادي الرصد من قبل المنظومات المعادية.

وأوضح الفيديو الذي نشره موقع الدفاع والتقنيات العسكرية على حسابه في “تويتر”، كيف حلق الطيار بطائرته الضخمة بشكل منخفض يكاد يلامس سطح البحر، وذلك تفاديًا للرصد من قبل المنظومات المعادية كإجراء احترازي أثناء نقل جنود المملكة والإمدادات لمدينة عدن اليمنية في 2015م.

وأشار الموقع العسكري، إلى أن كتيبة الرعب السعودية من طراز الأباتشي تتمتع بأنظمة حماية حساسة ذات فاعلية كبيرة ومضادة للصواريخ، وتعقب الموجه بالليزر والصواريخ الحرارية، وأنها تصنف في العالم ضمن أفضل وأدق الأسلحة الهجومية التي تستخدم في الحروب.

ومن جهة أخرى، أعلن الجيش اليمني أن جماعة الحوثي، ارتكبت 277 خرقًا للهدنة الأممية خلال 48 ساعة في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب، ونتج عنها 12 شهيدًا من رجال الجيش اليمني وإصابة 19 آخرين في اعتداءات متفرقة.

وأضاف أنه من بين مقدمة الخروقات محاولة تسلل مجاميع حوثية مسلّحة باتجاه أحد المواقع في جبهة مريس بمحور الضالع، وأفشلها الجيش اليمني وأجبروا العناصر الإرهابية المتسللة على الفرار، وأن بقيّة الخروقات تنوعت بين إطلاق النار على مواقع الجيش بالمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة وبالطائرات المسيّرة المفخخة، إضافة إلى نشاط الجماعة الحوثية في عمليات استحداث مواقع ومدفعية وعيارات ومدفعية، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات.

الكلمات الدلالية:
الجيش اليمني الحوثي اليمن طائرة سعودية طيار سعودية عدن

مواد ذات صلة

المزيد
5 إصابات جراء تصادم سيارتين بالمدينة

5 إصابات جراء تصادم سيارتين بالمدينة

منذ 7 سنوات
رصْد 284 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات والأجرة والنقل المدرسي بالرياض

رصْد 284 مخالفة في مكاتب تأجير السيارات والأجرة والنقل المدرسي بالرياض

منذ 7 سنوات
توقعات بسحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية والقصيم

توقعات بسحب رعدية ممطرة على الرياض والشرقية والقصيم

منذ 5 سنوات
«العمل» تؤجل تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين في «نطاقات»

«العمل» تؤجل تطبيق قرار تعديل معدلات التوطين في «نطاقات»

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *