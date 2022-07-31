توظيف 10 آلاف مواطن في 3 أشهر ضمن 5 قطاعات

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جرى توظيف 9 آلاف و 546 مواطنًا ومواطنة، خلال الربع الأول من العام الحالي 2022، في قطاعات الاستشارات القانونية، ومدارس تعليم القيادة، والتخليص الجمركي، والمهن الفنية الهندسية، ومنطقة الباحة.

فيما أوضح تقرير حديث لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار توطين مهن الاستشارات القانونية نتج عنه توظيف 3523 مواطنًا، فيما يستهدف القرار توظيف 5000 مواطن، أما قرار مدارس تعليم القيادة فأسهم في توظيف 2764 مواطنًا من أصل 8000 وظيفة مستهدفة.

وأسهم قرار توطين التخليص الجمركي في توظيف 677 فردًا من أصل 2000 وظيفة، أما قرار توطين المهن الفنية الهندسية فأسهم في توظيف 1864 وظيفة، أما توطين منطقة الباحة فأسهم في توظيف 718 فردًا، حسبما نشرت “عكاظ”.

من جانبها، بينت وزارة الموارد البشرية أنه تم اطلاق منصة لاستقبال طلبات رخص العاملين في نشاط الذهب والمجوهرات ودراستها والموافقة عليها عن طريق اللجنة المعنية، مع إطلاق شاشة الذهب والمجوهرات في لوحة ذكاء الأعمال لمتابعة امتثال المنشآت وتحديد المخالفات في النشاط.

وكشفت الوزارة أنه تم الانتهاء من سياسة تنوع الجنسيات الهادف إلى تنظيم العمالة الوافدة حسب الجنسيات وحسب الناشط في سوق العمل، من خلال تحديد وضبط نسب جنسيات العمالة في سوق العمل وفقًا لحجم ونوع النشاط.

وجاء بيان الموظفين الجدد في الربع الأول كالآتي:

3523 وظيفة في الاستشارية القانونية.

2764 وظيفة تعليم القيادة.

677 وظيفة في التخليص الجمركي.

1864 وظيفة في المهن الهندسية.