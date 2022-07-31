عبر “أبشر”.. “المرور”: مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني يبدأ اليوم

تواصل – فريق التحرير:

نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، اليوم الأحد، الموافق 31 من يوليو، وذلك عبر منصة ⁧أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وأوضحت “المرور” أن المزاد ينتهي يوم الأربعاء المقبل، الموافق 3 من أغسطس، فيما دعت عبر الحساب الرسمي على “تويتر”، الراغبين في شراء اللوحات المميزة للمشاركة في المزاد إلكترونيًا.

وقدمت الإدارة العامة للمرور وصفًا تفصيليًا لخطوات الحصول على الخدمة والمشاركة في المزاد وذلك على النحو التالي:

1- الدخول على منصة أبشر.

2- اختيار تبويب خدماتي.

3-اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.