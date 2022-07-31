الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تعرف على خريطة الأمطار اليوم على مناطق المملكة
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تعرف على خريطة الأمطار اليوم على مناطق المملكة

تعرف على خريطة الأمطار اليوم على مناطق المملكة
٠٩:٤٣:٤٨ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبراء الأرصاد، استمرار الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة، لافتين إلى أن خريطة تساقط الأمطار لهذا اليوم الأحد 2 محرم 1444هـ، تشير إلى فرصة هطول كميات أمطار جيدة على الرياض ومحافظاتها ولا يستبعد من جريان السيول والأودية في بعض الشعاب، والمرتفعات الجنوبية في عسير وجازان والباحة.

أمطار وسيول في عسير ونجران وجازان

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس د. عبد الله ‌المسند حالة مطرية مُلفتة للعاصمة الرياض وما حولها اليوم، لافتًا إلى أن الحالة المطرية الصيفية مستمرة، وأنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق جازان وعسير ونجران، كما تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية، وربما تمتد شرقي منطقتي مكة والمدينة.

فرصة سيول أيام ممطرة ومميزة على الرياض

كما توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أنه -بمشيئة الله- خلال الـ 36 ساعة القادمة واعتبارًا من اليوم الأحد 2 محرم حتى الاثنين 3 محرم، تتساقط أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من متوسطة لغزيرة، ورياح مثيرة للأتربة على أجزاء من منطقة الرياض وجازان وعسير والشرقية ونجران والقصيم وعُمان، مع فرصة سيول أيام ممطرة ومميزة على العاصمة الرياض ومحافظاتها.

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والقصيم

فيما توقع المركز الوطني، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وعسير وجازان, في حين تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم، كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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الكلمات الدلالية:
الحصيني الرياض المسند حالة الطقس مركز الأرصاد هطول أمطار

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