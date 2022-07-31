الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
هل شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مفيد؟.. “الصحة الخليجى” يحسم الجدل
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صحة

هل شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مفيد؟.. “الصحة الخليجى” يحسم الجدل

هل شرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مفيد؟.. “الصحة الخليجى” يحسم الجدل
٠٩:٣٢:٥٦ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

حسم مجلس الصحة الخليجي، الجدل حول ما يجرى تداوله بشأن وجود فوائد لشرب الماء الدافئ بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

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وأوضح المجلس،في فيديوجراف على صفحته بـ”تويتر”، أن ما يتم تداوله في هذا الشأن “شائعة” كونه لا يوجد فرق بين الماء البارد والدافئ من حيث الفائدة، خاصة أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.

ونصح المجلس بالحصول على الاحتياجات الأساسية من الماء من أجل تجنب الجفاف وتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء.

كان مجلس الصحة الخليجي، قد كشف في حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر سلسلته التوعوية “إشاعة الأسبوع” حقيقة شرب الماء في العلب البلاستيكية ومستوى سلامته.

‏وقال المجلس إن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن شرب الماء من العلب البلاستيكية غير آمن، وأن الحقيقة هي أن العلب البلاستيكية تمر بطرق معالجة تستوجب العديد من المتطلبات لتصبح آمنة وصالحة للاستعمال والشرب.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي في رسالته أن تخزين علب الماء لفترة طويلة مع تعرضها لأشعة الشمس والحرارة قد يعرضها للتلوث وتكوين بيئات للبكتيريا فتصبح غير آمنة وغير صالحة للشرب، إضافة إلى تسببه في تغير الطعم وترسب بعض الميكروبات في علب الماء البلاستيكية.

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الماء الدافئ شرب الماء الدافئ فوائد الماء مجلس الصحة الخليجي

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