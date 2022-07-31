الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
وإغلاق شوارع بالقدس.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم
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وإغلاق شوارع بالقدس.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم

وإغلاق شوارع بالقدس.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمال طولكرم
٠٩:٢٨:٢٣ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عن إصابة عامل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب إحدى الفتحات ببلدة زيتا شمال طولكرم.

وأوضحت وكالة شهاب للأنباء، أن شرطة الاحتلال أغلقت منذ الصباح، عدة شوارع بالقدس المحتلة بسبب جنازة لأحد الحاخامات.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كرم وقصي محمد عمر سليم مُرار بعد اقتحام منزلهما في قرية بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وأكدت أن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال، كما تم الاعتداء على مجموعة من الشبان في محيط حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد اعتقال 6 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة.

فيما نظم أهالي المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة أمن السلطة على دوار المنارة وسط رام الله، وقفة؛ رفضًا للاعتقال السياسي وللمطالبة بالإفراج عن أبنائهم.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الخروج عن صمتها وتوجيه مذكرات جلب وتوقيف ضد المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم، خاصة وأن سلطات الاحتلال تقوم بتصعيد جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ضاربة بعرض الحائط الإدانات الدولية والمطالبات الأممية بوقفها فورًا.

وأكدت الوزارة أنها تدين وبأشد العبارات جرائم القتل البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الشبان الفلسطينيين، مطالبة بوقف مسلسل الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع.

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الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس جرائم الاحتلال طولكرم فلسطين

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