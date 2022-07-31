الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الموارد البشرية: 11 حقًا للعمال.. الإخلال بها “اتجار بالأشخاص” وجريمة يعاقب عليها القانون
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الموارد البشرية: 11 حقًا للعمال.. الإخلال بها “اتجار بالأشخاص” وجريمة يعاقب عليها القانون

الموارد البشرية: 11 حقًا للعمال.. الإخلال بها “اتجار بالأشخاص” وجريمة يعاقب عليها القانون
٠٩:٢٤:٤٥ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير

حذرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من المساس بحقوق العمال، قائلة إن الإخلال بها يُعد اتجارًا بالأشخاص وجريمة يعاقب عليها القانون.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على “تويتر”، حقول العمال التي يجب منحها لهم وعدم مخالفتها، وهي: الاحتفاظ بوثائقه الرسمية، وقراءة العقد قبل التوقيع والحصول على نسخة منه.

وأشارت الوزارة إلى أنه من حق العامل، رفض التوقيع على المستندات دون رضاه، وكذلك عدم تحميله الرسوم المالية لتجديد وثائقه الرسمية.

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ومن حقوق العامل، الحصول على المعاملة الإنسانية الحسنة، ورفض العمل لغير صالح العمل ما لم يكن وفقًا للنظام، والحصول على أجره في الوقت المحدد.

وبينت الوزارة أن للعامل الحق في الحصول على فترات راحة أثناء العمل، والحصول على عقد عمل مكتوب أو موثق حسب القرار الوزاري المنظم لذلك، وكذلك الحصول على قيمة تذاكر السفر والخروج النهائي ونقل الخدمات.

وشدد الوزارة على أنه من حق العامل رفض العمل تحت أشعة الشمس أو في الظروف المناخية السيئة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة وذلك في الفترات المحددة بقرار من الوزير

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الكلمات الدلالية:
الاتجار بالاشخاص العمل تحت اشعة الشمس الموارد البشرية حقوق العامل

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