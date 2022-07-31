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“الصحة”: 4 نصائح مهمة للسفر وتحضير الحقائب
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صحة

“الصحة”: 4 نصائح مهمة للسفر وتحضير الحقائب

“الصحة”: 4 نصائح مهمة للسفر وتحضير الحقائب
١٠:١٨:٢٩ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت وزارة الصحة، الراغبين في السفر، بضرورة اتباع بعض النصائح اللازمة أثناء التجهيز للسفر وإعداد الحقائب، وذلك لضمان سفر صحي وخال من الإصابة بالأمراض أو الفيروسات.

وقالت “الصحة” عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن على المسافرين الانتباه إلى هذه الأمور:

1- التأكد من سلامة الطعام والشراب، لتجنب النزلات المعوية.

2- استخدام واقي الشمس، بعامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية “15 SFP”.

3- غسل اليدين بانتظام، واستخدام مادة معقمة.

4- استخدام طارد الحشرات، عند اللزوم، للوقاية من الحشرات والباعوض.

فيما أوضحت الوزارة طريقة إعداد حقيبة السفر، لضمان سفر صحي، وتشمل:

– إحضار معقم كحولي.

– إحضار كمامات إضافية.

– إعداد وجبات خفيفة.

– تجهيز أدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة.

– تجهيز أدوات شخصية خاصة، مثل “المخدة، أو مسند رقبة، وبطانية”.

 

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الكلمات الدلالية:
النزلات المعوية الوقاية من الحشرات تجهيزات السفر نصائح هامة وزارة الصحة

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