حديقة الحيوانات بالرياض.. محطات وذكريات لأكثر من 6 عقود (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

نشر حساب دارة الملك عبد العزيز، فيديو لحديقة الحيوانات بالرياض، والتي بدأت بهدية من الملك سعود، وتطورت لتصبح جزءًا من الترويح والترفيه بمدينة الرياض لأكثر من ستة عقود.

وأوضح حساب الدارة على “تويتر”، أن أصل الحديقة عبارة عن مجموعة من الحيوانات أهداها أحد الأمراء إلى الملك سعود بن عبد العزيز في بدايات عهده.

وأشارت إلى أن الملك أمر بوضعها في حديقة قصره بالناصرية، وسمح بزيارتها لخاصته وضيوفه.

وفي عام 1377، أمر الملك سعود بإنشاء حديقة الحيوانات بالرياض، وأهدى الحيوانات التي في قصره لها، ونقلت إلى موقع مناسب في الملز شمال ميدان سباق الخيل.

كانت الزيارة تبدأ من العصر حتى المغرب، وفتحت أبوابها للزيارة 5 أيام برسم دخول للفرد قيمته 5 قروش.

وعام 1399 عملت أمانة الرياض على تطوير الحديقة بمساحة 16.36 هكتار.