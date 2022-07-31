الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخص العمل
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خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخص العمل

خدمة اليوم.. 7 خطوات تُمكنك من إصدار رخص العمل
٠٧:٢٧:٥٢ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إصدار رخص العمل، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه الخدمة الإلكترونية تمكن المستفيد من إصدار رخص العمل للعمالة الوافدة في المنشأة، من خلال عدد من الشروط والخطوات:

* الخطوات:

1 – سجل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية.

2 – اختر خدمة “إصدار رخصة عمل”.

3 – اختر العمالة التي ستقوم بإصدار أو تجديد الرخصة لهم.

4 – يحسب النظام المقابل المالي، ومن ثم انقر على “إرسال”.

5 – يرسل النظام رقم سداد إلى نظام سداد، ويتم إضافة الطلب وتكون حالة الطلب “قيد السداد”.

6 – سدد المبلغ المطلوب بناء على رقم السداد، ويصلك إشعار، ويبلغ “سداد” النظام بسداد المبلغ الخاص برقم السداد.

7 – يرسل النظام رخص العمل إلى مركز المعلومات الوطني.

* المتطلبات:

1 – لا يمكن إصدار أو تجديد الرخص إن كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

2 – ألا يتجاوز تاريخ انتهاء الرخصة ٦ أشهر.

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “19911”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

 

الكلمات الدلالية:
خدمة اليوم خطوات إصدار رخص العمل وزارة الموارد البشرية

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