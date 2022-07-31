الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا جارية ورياحًا نشطة على هذه المناطق
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“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا جارية ورياحًا نشطة على هذه المناطق

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا غزيرة وسيولًا جارية ورياحًا نشطة على هذه المناطق
٠٧:١٧:١٢ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران وعسير وجازان.

وأوضح أنه يتوقع أن تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم كذلك على أجزاء من منطقة الباحة ويمتد تأثيرها إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35  كيلو متر في الساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20 – 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية غربية بسرعة 15 – 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية.

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كيلو متر في الساعة تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية تصل إلى 40 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الأرصاد جريان السيول حالة الطقس رياح نشطة

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