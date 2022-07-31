الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فيديو مرعب.. مخلوق غريب يفاجئ صيادًا في منطقة نائية
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منوعات

فيديو مرعب.. مخلوق غريب يفاجئ صيادًا في منطقة نائية

فيديو مرعب.. مخلوق غريب يفاجئ صيادًا في منطقة نائية
٠٣:٣٠:٢٤ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

عاش صياد أمريكي لحظات مرعبة بعد أن رأى مخلوقًا غريبًا تمكن من التقاط فيديو له من مسافة بعيدة بجواله.

وقال الصياد، إن المخلوق الغريب ظهر نصف جسده على شكل كلب بينما النصف الآخر على شكل إنسان، حسب زعمه.

ووجد الصياد الكائن الغريب الذي يظهر ويختفي فجأة يتجول بين الأعشاب على ضفة أحد الأنهار في سان بينيتو التابعة لولاية تكساس الأميركية.

وقال موقع “ديلي ستار” البريطاني إن الفيديو يظهر مخلوقا يتجول بين الأعشاب، ثم يشرب من النهر على أربعة أقدام، قبل أن يقف على قدميه، الأمر الذي أرعب الصياد، الذي لم تعرف هويته حتى الآن.

ويمكن سماع الصياد يتساءل: “ما هذا؟ هل هذا كلب أم رجل أم ماذا؟”. وفي لمح البصر، اختفى المخلوق عن الأنظار.

ووفق الموقع جرى تداول الفيديو، على نطاق واسع، كما علّق عليه آلاف المشاهدين.

لكن الباحث في شؤون الحيوانات، أندي ماكغراث قال لـ”ديلي ستار”: “من الصعب جدا الحكم على هذه اللقطات، لأن المسافة بين الصياد والمخلوق تجعل التعرف عليه أمرا مستحيلا”.

وأضاف: “هل نتعامل مع بعض الأنواع غير المعروفة من القردة العملاقة المجهولة؟ هذه الأنواع تعرف باسم Kra-Dhan في آسيا ويتراوح ارتفاعها بين متر ونصف ومترين، ولها وجه يشب الكلب وأذنان حادتان”.

وتابع: “تكون لها عيون ثاقبة وشعر أسود. ومن المعروف أيضا أنها عدوانية تجاه البشر والكلاب”.

الكلمات الدلالية:
امريكا انسان كلب مخلوق غريب

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