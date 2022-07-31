الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
حضور كثيف في اليوم الأول للدورة التأصيلية بجامع ناصر الصفيان بحي السويدي (صور)
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محليات

حضور كثيف في اليوم الأول للدورة التأصيلية بجامع ناصر الصفيان بحي السويدي (صور)

حضور كثيف في اليوم الأول للدورة التأصيلية بجامع ناصر الصفيان بحي السويدي (صور)
٠٣:١٣:١١ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مجموعة من الصور وثقت مشاهد من الحضور الكثيف لطلبة العلم والمصلين، بالدورة العلمية التأصيلية السادسة بجامع ناصر بن سعد الصفيان بحي السويدي في الرياض.

وأظهرت مجموعة من الصور حرص المصلين من مختلف الأعمار على حضور الدورة العلمية للتزود من العلم النافع، في فترة الفجر.

وأثنى المغردون على الصور وحرصهم على تلقي العلم الشرعي، داعين لهم بالقبول، وأن ينفعهم الله بما يتعلمون من العلم النافع في هذه الأوقات والأيام المباركة.

الكلمات الدلالية:
الرياض تأصيلية الصفيان حي السويدي طلب العلم طلبة العلم مسجد ناصر بن سعد الصفيان

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