تهز صنعاء.. انفجارات داخل ورش صواريخ حوثية ومقتل 5 مهندسين

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء، سر الانفجارات المتتالية التي هزت العاصمة أمس السبت.

وأكد المصدر أن الصوت ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة خاصة تابعة لميليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي.

ونقل موقع “المصدر أونلاين” الإخباري اليمني عن المصدر الأمني، الذي اشترط عدم كشف هويته، قوله “إن صاروخاً باليستياً انفجر أثناء تجميعه داخل هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شمال شرق مطار صنعاء الدولي”.

وأضاف أن “الحريق في الهنجر والانفجارات تواصلت قرابة الساعتين”.

وأكد المصدر “مقتل 5 فنيين (مهندسي صواريخ تابعين للحوثي) في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الاحياء السكنية”.

وأشار إلى “إصابة عدد من المدنيين الساكنين جوار الهنجر بإصابات متفاوته وتضرر منازلهم جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة”.