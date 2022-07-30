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موقف غريب.. رئيس دولة إفريقية ينفض بدلته بعدما وضع «ماكرون» يده على كتفه!
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دولي

موقف غريب.. رئيس دولة إفريقية ينفض بدلته بعدما وضع «ماكرون» يده على كتفه!

موقف غريب.. رئيس دولة إفريقية ينفض بدلته بعدما وضع «ماكرون» يده على كتفه!
٠٢:٢٢:٢١ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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نواصل- فريق التحرير:

تداول نشطاء عل مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تصرف غريب لرئيس دولة بنين “باتريس تالون”، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويظهر الفيديو رئيس بنين يتحدث مع شخص آخر رفقة الرئيس الفرنسي، وخلال حديثه وضع “ماكرون” يده على كتف “تالون”، إلا أن الأخير فاجأة برد فعل غريب، حيث قام بنفض بدلته بشكل تلقائي، بينما لم يُعر نظيره الفرنسي أي اهتمام.

وعلى الرغم من أن البعض اعتبر ما فعله رئيس بنين انتصارًا على فرنسا بتهميش “ماكرون”، كان لآخرين رأي آخر في تفسير الفيديو، إذ اعتبروا أن ماكرون كان يمسح بدلة رئيس بنين من شئ ما كان عليها، وأخبر نظيره البنيني أن هناك شيئًا ما دفع الأخير إلى نفض بدلته بيده.

 

الكلمات الدلالية:
رئيس بنين ماكرون موقف غريب موقف محرج

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