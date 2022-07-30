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بدولة عربية.. مخمور يتسبب في بتر يد طبيب مشهور (فيديو)
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منوعات

بدولة عربية.. مخمور يتسبب في بتر يد طبيب مشهور (فيديو)

بدولة عربية.. مخمور يتسبب في بتر يد طبيب مشهور (فيديو)
٠١:٤٢:٥٢ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تسبب مواطن مغربي كان يقود مركبة وهو بحالة سُكر “مخمور”، في حادث مروع أسفر عن بتر يد طبيب مشهور بمدينة الجديدة.

وكان الرجل قد أقدم على صدم مركبتين خفيفتين أثناء قيادته لسيارة نفعية بمدينة الجديدة، مما نتج عنه إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، أدت لإصابة واحد منهم بعاهة مستديمة.

وانتشر فيديو للحادث المروع على وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب، فيما أوضحت الشرطة، أنها تمكنت من توقيف المشتبه به.

وأحالت مصالح الأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، المتهم على النيابة العامة المختصة، واتضح أنه يبلغ من العمر 40 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين، والسياقة في حالته، وارتكاب حادثة سير بجروح بليغة مع جنحة الفرار.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة.

الكلمات الدلالية:
المغرب بتر يد حادث طبيب مركبة

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