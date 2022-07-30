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تعرض لإصابات خطيرة.. الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على شاب مسلم (فيديو)
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دولي

تعرض لإصابات خطيرة.. الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على شاب مسلم (فيديو)

تعرض لإصابات خطيرة.. الشرطة الأمريكية تعتدي بوحشية على شاب مسلم (فيديو)
٠١:٠٥:٥٢ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تعرض شاب مسلم يبلغ من العمر 17 عاماً، لاعتداء وحشي من قبل عناصر من الشرطة الأمريكية في ولاية إلينوي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق اعتداء عناصر من الشرطة الأمريكية على شاب مسلم بطريقة وحشية.

ووثق المقطع، اعتداء الشرطة الأمريكية على الشاب بالضرب واللكمات بعد تقييده وشل حركته على الأرض.

وظهر خلال المقطع، ثلاثة من عناصر الشرطة الأمريكية، انهالوا بالضرب المبرح وبطريقة وحشية على الشاب الذي أُدخل المستشفى لتلقي العلاج، جراء الإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

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الاعتداء على شاب مسلم. الشرطة الأمريكية شاب مسلم ولاية إلينوي

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