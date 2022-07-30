لحملة الثانوية فأعلى.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة
نواصل- فريق التحرير:
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.
ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.
مقيم أطفال / مقيم أطفال.
نساء وولادة.
استشاري أشعة.
مساعد طبيب الأسنان.
أخصائي أشعة.
طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.
طبيبة نائب جلدية – REGISTRAR DERMATOLOGIST.
محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.
وغيرها …
طريقة التقديم:
أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).