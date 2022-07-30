لحملة الثانوية فأعلى.. الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعلن عن وظائف شاغرة

نواصل- فريق التحرير:

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، في عددٍ من التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

فني سحب دم – إدارة المختبر المركزي.

ممرض قانوني 2 – إدارة طب الأسرة والمجتمع.

مقيم أطفال / مقيم أطفال.

نساء وولادة.

استشاري أشعة.

مساعد طبيب الأسنان.

أخصائي أشعة.

طبيب نائب طوارئ – المسجل في الحوادث والطوارئ.

طبيبة نائب جلدية – REGISTRAR DERMATOLOGIST.

محاضر (مهارات حاسب آلي) – محاضر في مهارات الحاسوب.

وغيرها …

طريقة التقديم:

أوضحت الخدمات الطبية أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).