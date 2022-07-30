مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 2 محرم
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 محرم 1444 هجرية، الموافق 31 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:31
المدينة – 4:24
الرياض – 3:56
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:28
المدينة – 12:28
الرياض – 12:00
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:46
المدينة – 3:54
الرياض – 3:26
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:01
المدينة – 7:07
الرياض – 6:39
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:31
المدينة – 8:37
الرياض – 8:09
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:37 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:56 بمشيئة الله.