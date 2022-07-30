السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 2 محرم
بعد يومين من تعافيه.. إصابة «بايدن» بفيروس كورونا للمرة الثانية
رئيس دولة عربية يعلن دخول بلاده في مجاعة وتسجيل وفيات من شدة الجوع
بالفيديو.. صاعقة تضرب أحد المنازل في الداير بني مالك
«مصائب قوم عند قوم فوائد».. رواج سوق الباعة المتجولين داخل البرلمان العراقي!
أمير الشرقية يفتتحُ معرضَ «الهجرة على خطى الرسول» في مركز إثراء

محليات

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 2 محرم

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 2 محرم
١٢:٥٩:٥٤ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 2 محرم 1444 هجرية، الموافق 31 يوليو 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة   – 4:31

المدينة – 4:24

الرياض – 3:56

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:28

المدينة – 12:28

الرياض – 12:00

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:46

المدينة – 3:54

الرياض – 3:26

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:01

المدينة – 7:07

الرياض – 6:39

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:31

المدينة –  8:37

الرياض – 8:09

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:37 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:56 بمشيئة الله.

الكلمات الدلالية:
الأذان الصلاة مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة بجميع المناطق مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة

مواد ذات صلة

المزيد
التفاصيل الكاملة لإنقاذ شاب حاجاً تركياً فقد وعيه بالمدينة (فيديو)

التفاصيل الكاملة لإنقاذ شاب حاجاً تركياً فقد وعيه بالمدينة (فيديو)

منذ 4 سنوات
تعليق الدراسة اليوم الأحد لطلاب وطالبات جامعة اليمامة بالرياض

تعليق الدراسة اليوم الأحد لطلاب وطالبات جامعة اليمامة بالرياض

منذ 9 سنوات
«الغذاء والدواء» تُحذر من حمام زيت للشعر: تخلصوا منه فوراً

«الغذاء والدواء» تُحذر من حمام زيت للشعر: تخلصوا منه فوراً

منذ 3 سنوات
بيت المال يسدد مليونًا و300 ألف دية القتل الخطأ لإطلاق سراح سجين باكستاني بمكة

بيت المال يسدد مليونًا و300 ألف دية القتل الخطأ لإطلاق سراح سجين باكستاني بمكة

منذ 3 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *