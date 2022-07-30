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رئيس دولة عربية يعلن دخول بلاده في مجاعة وتسجيل وفيات من شدة الجوع
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دولي

رئيس دولة عربية يعلن دخول بلاده في مجاعة وتسجيل وفيات من شدة الجوع

رئيس دولة عربية يعلن دخول بلاده في مجاعة وتسجيل وفيات من شدة الجوع
١٢:١٧:٠٨ ص، الأحد، ٢ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣١ يوليو ٢٠٢٢
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نواصل- وكالات:

أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن بلاده تمر رسمياً بمجاعة، داعياً إلى استجابة محلية ودولية سريعة، وأعلن عن وفيات مرتبطة بالجوع في البلاد.

ووفقاً لتقارير عالمية، يواجه أكثر من 7 ملايين صومالي، أي نحو نصف السكان نقصاً حاداً في الغذاء مع ما يقرب من نصف مليون يحدقون في مجاعة.

واعتراف الرئيس الصومالي يؤكد التأثير المدمر للجفاف على الصوماليين.

وكان أمين عام الجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال إن دولة الصومال تقترب من مجاعة حقيقية نتيجة قلة وقحط الأمطار، وهو ما قد يعرض الملايين للخطر.

وتواجه الصومال أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية، أبرزها تهديد حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة.

الكلمات الدلالية:
الصومال جامعة الدول العربية رئيس الصومال مجاعة

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