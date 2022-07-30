أمريكا تمنع أحدث مقاتلاتها من التحليق لسبب غير متوقع

تواصل ـ فريق التحرير:

منعت السلطات العسكرية الأمريكية مئات الطائرات الحربية من التحليق مجددا بسبب اكتشاف عطل في مقاعد الطوارئ يشكل خطرا على الطيارين المقاتلين.

وأكد موقع “بيركينغ ديفينس” المتخصص في الشؤون العسكرية على أن قائمة الطائرات الممنوعة من التحليق تشمل غالبية مقاتلات “إف-35″، التي تعد الأحدث في العالم.

وبسبب الخلل يمتنع مقعد الطوارئ أو المقعد القذفي للطيار من الخروج الآمن في حال الطوارئ؛ حيث يعمل هذا المقعد في حال شعر الطيار بالخطر، فبوسعه إطلاق مقعده خارج الطائرة، ويكون مزودا بمظلة لضمان الهبوط الآمن للطيار.

وبحسب الفنيين فهذا الأمر يهدد سلامة الطيارين المقاتلين في حال واجهوا خطرا، فاحتمال وقوع خلل آخر في الطائرة وارد، فيما أوقفت البحرية عددا من المقاتلات من طراز “إف- 18″، و”تي- 45″، و”إف- 5” الخاصة بالتدريب وغيرها.