السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض
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محليات

5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض

5 اشتراطات لاستخراج ترخيص خدمة التوصيل المنزلي بمدينة الرياض
١٠:٣٠:٣٨ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضحت أمانة مدينة الرياض، أن عدم دخول العاملين إلى المنازل أحد أهم اشتراطات توصيل الطلبات بمدينة الرياض.

وفي إنفوجراف توضيحي نشرته الأمانة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أوضحت أن هناك 5 خطوات لاستخراج التراخيص النظامية؛ بهدف ضمان جودة الخدمات المقدمة، وهي:

ـ تقديم طلب للأمانة أو البلدية المختصة.

ـ توضيح معلومات عن وسائل النقل المستخدمة في التوصيل.

ـ تقديم معلومات عن العمال مع إعطاء الأولوية للمواطن.

ـ التعهد خطيا بعدم دخول العاملين للمنازل.

ـ يسمح بالتوصيل من الساعة 12 ظهرا إلى 12 ليلا عدا شهر رمضان.

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الكلمات الدلالية:
توصيل الطلبات شهر رمضان مدينة الرياض وسائل النقل

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