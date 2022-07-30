بدء التقديم على 11 ألف وظيفة تعلمية غدًا.. المتطلبات والتخصصات والشروط وطريقة ورابط التقديم

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تنطلق غدا الأحد، عملية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

وسيُفتح باب التقديم يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص، ويستمر التقديم، حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

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متطلبات ورابط التقديم على الوظائف

وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

ولمزيد من المعلومات والتقديم يمكن زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: هنا:

مواعيد التقديم بالتفصل

1- بداية التقديم، يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص.

2- نهاية فترة التقديم ، يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م 9/1/1444هــ الساعة 12 صباحاً.

3- إعلان النتيجة، يوم السبت 15 /1/1444هــ، 13 أغسطس 2022م.

وسيكون التقديم من خلال نظام “جدارة” ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تفاصيل التخصصات المتاحة:

– الرياضيات.

– اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

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ضوابط ومتطلبات التقديم :

– حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

– معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

– تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

– انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

استراتيجية وزار التعليم

وتأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

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