السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
بدء التقديم على 11 ألف وظيفة تعلمية غدًا.. المتطلبات والتخصصات والشروط وطريقة ورابط التقديم
مدير عام الجوازات: المملكة عملت بشكل فاعل على مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنع ارتكابها
ربط العالم بالمملكة بأكثر من 250 جهة.. الطيران المدني توقع مذكرة تفاهم مع بولندا
بعد تهديدات وحشية.. العثور على جثة طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا في دولة أوروبية
مواقف نبيلة.. تكريم عامل نظافة برع في مساعدة كبار السن (فيديو)
جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج «الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب»

فرص

بدء التقديم على 11 ألف وظيفة تعلمية غدًا.. المتطلبات والتخصصات والشروط وطريقة ورابط التقديم

بدء التقديم على 11 ألف وظيفة تعلمية غدًا.. المتطلبات والتخصصات والشروط وطريقة ورابط التقديم
١٠:١٧:٠٤ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تنطلق غدا الأحد، عملية التقديم على (11547) وظيفة تعليمية، بنظام التعاقد الرسمي وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على رتبة (معلم ممارس) للعام الدراسي 1444هـ.

وسيُفتح باب التقديم يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص، ويستمر التقديم، حتى 9 / 1 / 1444هـ الموافق 7 أغسطس 2022م الساعة 12 صباحاً من خلال نظام جدارة ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حسب التخصصات المتاحة، التي تشمل تخصص الرياضيات، اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال، المهارات الرقمية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء.

اقرأ أيضا

كل ما تريد معرفته عن «منصة جدارة» .. أهدافها وآلية التسجيل وشروط التقديم على الوظائف

متطلبات ورابط التقديم على الوظائف

وتتمثل متطلبات التقديم على الوظائف التعليمية في حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص، ومعادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم، إضافةً إلى تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم، وانطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

ولمزيد من المعلومات والتقديم يمكن زيارة نظام جدارة الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: هنا:

مواعيد التقديم بالتفصل

1- بداية التقديم، يوم الأحد 2 / 1 / 1444هـ الموافق 31 يوليو 2022م الساعة 9ص.

2- نهاية فترة التقديم ، يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م 9/1/1444هــ الساعة 12 صباحاً.

3- إعلان النتيجة، يوم السبت 15 /1/1444هــ، 13 أغسطس 2022م.

وسيكون التقديم من خلال نظام “جدارة” ‏الإلكتروني على منصة مسار بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تفاصيل التخصصات المتاحة:

–  الرياضيات.

–  اللغة الإنجليزية.

– إدارة الأعمال.

– المهارات الرقمية.

– الفيزياء.

– الكيمياء.

– الأحياء.

اقرأ أيضا

وزارة التعليم تعلن عن بداية التقديم على 11547 وظيفة تعليمية

ضوابط ومتطلبات التقديم :

– حصول المتقدم على الشهادة الجامعية (البكالوريوس) كحد أدنى في مجال التخصص.

– معادلة الشهادة الجامعية الصادرة من الجامعات خارج المملكة من وزارة التعليم.

– تحقيق المعايير المهنية والشروط المطلوبة بمزاولة مهنة التعليم.

– انطباق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية على المتقدمين.

استراتيجية وزار التعليم

وتأتي هذه الخطوة للمزيد من الإسهام في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة التعليم من خلال الاستثمار بشكل فاعل في الكوادر البشرية لقطاع التعليم، ومواكبة استمرار تحسين وتجويد نواتج التعلّم المعرفية والمهارية، وسد الاحتياج الوظيفي لما تم في المشاريع التطويرية لقطاع التعليم، والتي توفر الكفاءات لاحتياج المواد الجديدة في الخطط الدراسية المطورة ومسارات الثانوية العامة التخصصية في العام الدراسي القادم، تطلعاً لتحقيق المزيد من المستهدفات الوطنية لتطوير وتعظيم كفاءة منظومة التعليم ومخرجاتها العائدة على مصلحة الطلاب والطالبات وبناء مستقبل مشرق لهم وللوطن.

اقرا أيضا:

كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة التعليم.. موعد التقديم والنتيجة والشروط

الكلمات الدلالية:
التعليم الوظائف التعليمية وزارة التعليم وظائف تعليمية وظائف وزارة التعليم

مواد ذات صلة

المزيد
كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح باب القبول لخريجي الثانوية

منذ سنة واحدة
وظائف شاغرة في «STC» بالرياض

وظائف شاغرة في «STC» بالرياض

منذ 6 سنوات
وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف شاغرة بفروع مستشفى الملك فيصل التخصصي

منذ سنة واحدة
فتح باب القبول للدبلوم والبكالوريوس بكلية الاتصالات في جدة

فتح باب القبول للدبلوم والبكالوريوس بكلية الاتصالات في جدة

منذ 6 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *