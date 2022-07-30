بعد تهديدات وحشية.. العثور على جثة طبيبة دافعت عن لقاحات كورونا في دولة أوروبية

تواصل – وكالات:

عثرت قوات الأمن النمساوية، على جثة طبيبة تلقت تهديدات بالقتل إثر دفاعها عن التطعيم ضد كورونا، وعجزها عن توفير الأمن لنفسها.

وأعرب قادة سياسيون في النمسا عن صدمتهم لوفاة الطبيبة ليزا ماريا كيلرماير، بحسب ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

وأوضحت وسائل إعلام نمساوية، السبت، أنه تم العثور على جثة الدكتورة كيلرماير، وهي طبيبة عامة أكدت علنا على فعالية التطعيم ضد مرض “كوفيد-19″، في عيادتها في منطقة ريفية شمال النمسا.

وأكد المدعون في منطقة فيلس حدوث “حالة قتل نفس”، وقالوا إنه تم العثور على مذكرات لن يفصحوا عن محتواها.

وقالت كيلرماير قبل شهر إنها ستغلق هذه العيادة مؤقتا، بعد أكثر من سبعة أشهر من تلقيها تهديدات بالقتل من طرف مناهضي تلقي اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنها أنفقت أكثر من 100 ألف يورو (102 ألف دولار) لتأمين نفسها من التهديدات.