جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج «الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب»

تواصل ـ واس:

اختتمت جمعية البر بالمدينة المنورة اليوم، برنامج “الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب”، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، وذلك بمقر الجمعية.

وتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من معرفة واكتساب المهارات اللازمة واستثمار أوقاتهم بجميع مراحلهم العمرية، حزمة من البرامج التدريبية المتسلسلة والمترابطة موزعة على ٤ مراحل من خلال ١٢ لقاء تدريبي.

كما تضمنت البرامج العديد من المهارات الحركية والذهنية والسلوكية والمهارات الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية والتطويرية، وكذلك دورات تدريبية حول مهارتي حل المشكلات اليومية بفعالية وفهم الذات وقيادتها، إضافة إلى ورشة عمل في صناعة المبادرات القيمية والمجتمعية.