السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج «الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب»
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جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج «الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب»

جمعية البر بالمدينة المنورة تختتم برنامج «الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب»
٠٩:١٢:٣٧ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ واس:

اختتمت جمعية البر بالمدينة المنورة اليوم، برنامج “الحياة الطيبة للتمكين الشخصي للشباب”، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، وذلك بمقر الجمعية.

وتضمن البرنامج الذي يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من معرفة واكتساب المهارات اللازمة واستثمار أوقاتهم بجميع مراحلهم العمرية، حزمة من البرامج التدريبية المتسلسلة والمترابطة موزعة على ٤ مراحل من خلال ١٢ لقاء تدريبي.

كما تضمنت البرامج العديد من المهارات الحركية والذهنية والسلوكية والمهارات الرياضية والبرامج الثقافية والترفيهية والتطويرية، وكذلك دورات تدريبية حول مهارتي حل المشكلات اليومية بفعالية وفهم الذات وقيادتها، إضافة إلى ورشة عمل في صناعة المبادرات القيمية والمجتمعية.

الكلمات الدلالية:
الحياة الطيبة المدينة المنورة برنامج تدريبي جمعية البر

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