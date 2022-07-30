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«الموارد البشرية» تباشر حالة احتجاز 28 عاملة بلا طعام أو ماء كافٍ (فيديو)
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«الموارد البشرية» تباشر حالة احتجاز 28 عاملة بلا طعام أو ماء كافٍ (فيديو)

«الموارد البشرية» تباشر حالة احتجاز 28 عاملة بلا طعام أو ماء كافٍ (فيديو)
٠٩:٠٥:٣٥ م، السبت، ١ محرم ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حالة احتجاز  28 عاملة منزلية دون ماء أو طعام كافٍ خلف أبواب حديدية.

ورصد تقرير نشرته قناة “الإخبارية”، تفاصيل احتجاز قرابة 28 عاملة منزلية، في مسكن لا يسمح لهن بمغادرته، بلا مخارج طوارئ أو هواتف محمولة.

بعض العاملات المنزليات، مكثن في المنزل لقرابة أربعة أشهر، دون السماح لهن بالمغادرة وتم حجز جوازات سفرهن، وهواتفهن المحمولة؛ لمنع الاتصال بأسرهن أو أي شخص خارج محبسهم.

من جهتها أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مباشرتها الحالة، ووقوفها على أوضاع المكتب وتبين وجود العاملات المحتجزات في داخله، حيث يقدم خدمات غير مرخصة.

في سياق متصل، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، أن تلك الواقعة بها شبهة اتجار بالأشخاص وجار التحقق من تلك المعلومات والتحقيق في الأمر.

 

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