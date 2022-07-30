مواقف نبيلة.. تكريم عامل نظافة برع في مساعدة كبار السن (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لعامل نظافة في مصر، أثناء تكريمه بعد مواقفه النبيلة ومساعدته لكبار السن في الشارع الذي يعمل فيه بوسط القاهرة.

ويظهر الفيديو العامل المصري وقد صنعوا له ممرا شرفيا، مر فيه وقد بدا على ملامحه التواضع الجم، ليأتي في النهاية إلى رئيسه الذي سلمه شهادة تقدير وبعض الهدايا.

وكان أحد المواطنين المصريين قد وثق فيديو لهذا العامل النبيل؛ وقيامه بمساعدة الآخرين دون مقابل رغم قلة الحِيلة المادية.

وقال مصور الفيديو، إنه يقف منذ خمس دقائق يشاهد ما يفعله ورآه يساعد امرأة مسنة، وآخرين في حمل أغراض وقعت على الأرض، فرد العامل حامدًا الله قائلًا :” الحمد لله يا باشا وربنا بيراضي الجميع”.

طلب منه مصور الفيديو أن يحتضنه وسأله على اسمه، فلم يصدق العامل طريقة عطف الشاب عليه وأخذ في البكاء بشكل هستيري.

طالبه الشاب بالتوقف عن البكاء، وأخبره بأنه “أطيب قلب قابله في حياته”، فرد عليه العامل “: الحمد لله يا باشا.. الحمد لله”.

وأخبره الشاب بأنه سيأتي إليه للسلام عليه، عندما يأتي إلى هذا المكان، فأخبره العامل أنه متواجد دائمًا في شارع نجيب الريحاني ( متفرع من ميدان التحرير بوسط العاصمة القاهرة).

وتفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو المؤثر لبكاء العامل، وطالب مواطنين سعوديين بالحصول على رقم وعنوان هذا العامل لمكافأته، مشيدين بأخلاقه ومساعدته الآخرين دون مقابل والرضا الذي ظهر عليه.